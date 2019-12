Guvernul discută trei proiecte de Ordonanţă de Urgenţă. Ordinea de zi a şedinţei de VINERI SEARĂ Ludovic Orban a dat explicatii si privind sedinta Executivului care va avea loc luni. "O sa si lamuresc pentru ca m-au intrebat din mass-media de ce mai facem sedinta pe 30. Va spun de acuma, pe 30 toate hotararile de Guvern de organizare si functionare a ministerelor vreau sa aiba toate avizele sa le adoptam", a spus Ludovic Orban, care a adaugat ca acesta este principalul obiectiv al sedintei din 30 decembrie, "pentru ca trebuie sa intram in anul nou cu noile organigrame ale ministerelor" Guvernul a anuntat, vineri dupa-amiaza, ordinea de zi a sedintei de Guvern de vineri seara,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

