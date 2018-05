Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba un memorandum privind elaborarea Codului economic al Romaniei care va cuprinde, printre altele, Codul fiscal, Codul de procedura fiscala, Legea de infiintare a societatilor comerciale, Legea evaziunii fiscale, a declarat premierul Viorica Dancila. "Mediul de afaceri din Romania are…

- PSD se reuneste, luni, in sedinta Biroului Permanent National (BPN), unde ar urma sa fie luata in discutie si varianta organizarii unui miting de sustinere a premierului Viorica Dancila, dupa ce liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o sesizare penala impotriva acesteia, acuzand-o de uzurparea functiei,…

- Liderii PSD reclama o ințelegere intre PNL și Klaus Iohannis, dupa ce Ludovic Orban a depus o plangere impotriva premierului Viorica Dancila. Deputatul PSD Beatrice Tudor, fosta consiliera a lui Liviu Dragnea, a transmis ca, in realitate, este vorba despr eun plan pus la punct de șeful statului, pentru…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a depus plangere la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, potrivit unor surse politice, dupa ce Guvernul a adoptat memorandumul privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, explica intr-un raport dat publicitatii miercuri detaliile vizitei pe care a facut-o in Israel alaturi de premierul Viorica Dancila in 25 si 26 aprilie si care a generat un conflict cu presedintele Klaus Iohannis, seful statului cerandu-i demisia premierului.…

- Reacția premierului Dancila la scandalul Ambasadei din Israel: Da, am adoptat Memorandumul, va asigur ca avem responsabilitate și discernamant și vom discuta cu toate instituțiile”, a spus aceasta, vineri, dupa valul de critici aparute in spațiul public și reacția dura a președintelui Klaus Iohannis,…

- „Am promis ca Declarația 600 va disparea. Am cerut o noua reglementare sa vina in sprijinul contribuabilului prin simplificare și justificare raționala a procedurilor. Vom adopta ordonanța prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS și CASS. In primul rand, persoanele…

- Mai multi reprezentanti ai sindicatelor din penitenciare se vor intalni, luni la pranz, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta sistemul penitenciar. Potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…