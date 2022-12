Guvernul discuta in ședința de joi un proiect de hotarare pentru majorarea salariului de baza minim brut pe tara la 3.000 de lei, de la 1 ianuarie 2023. Coaliția de guvernare a stabilit, de asemenea, ca din cei 3.000 de lei, 200 de lei vor fi scutiți de taxe. Insa proiectul discutat de Guvern nu conține mențiuni cu privire la deductibilitate, deoarece taxarea, care implica modificarea Codului Fiscal, se face prin ordonanța de urgența, nu prin hotarare de Guvern. In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 2.550 lei lunar pentru anul 2022. In Romania beneficiaza…