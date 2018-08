Stiri pe aceeasi tema

- Noul grup, cu sediul la Bruxelles, pe care Bannon l-a ales ca o platforma, urmareste sa ajute organizatiile care au aceleasi pozitii nationaliste si anti-imigratie de pe intreg teritoriul Europei. Bannon a declarat pentru Reuters ca obiectivul este impulsionarea prezentei anti-UE in Parlamentul…

- Presedintele Donald Trump a provocat critici in Statele Unite, inclusiv din partea propriului partid, prin atitudinea sa la intalnirea de luni, de la Helsinki, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza Reuters. John Brennan, fost director al CIA, a sugerat ca presedintele ar trebui destituit:…

- Seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, Gergely Gulyas, a criticat decizia de saptamana trecuta a justitiei romane de a renationaliza mai multe terenuri care fusesera atribuite in 2007 mostenitorilor fostului lor proprietar, un fost ministru ungar al agriculturii, relateaza agentia ungara…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a inlocuit in weekend pe ambasadorul tarii sale in Ungaria dupa difuzarea unor informatii confidentiale in presa in care emisarul francez lauda politica fata de migratie a liderului ungar Viktor Orban, relateaza luni Reuters. Pascale Andreani a…

- Universitatea Central Europeana (UCE) din Ungaria, fondata de omul de afaceri George Soros, a comunicat marti ca va recruta studenti in regim normal pentru anul academic 2019-2020 si a cerut ca guvernul ungar sa recunoasca oficial ca respecta legea, scrie Reuters, conform news.ro.UCE, care…

- Parlamentul de la Budapesta va anliza marti un proiect de lege care contine o prevedere, conform careia, organizatiile care ii sprijina pe imigranti vor plati o taxa speciala de 25%, a informat Ministerul ungar de Finante, transmite Reuters. Guvernul premierului Viktor Orban vrea sa utilizeze…

- Guvernul ungar intentioneaza sa trimita martea viitoare in parlament amendamente vizand inasprirea pachetului de legi "Stop Soros" si propuneri aferente de amendare a Constitutiei, a declarat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, transmite MTI.In baza unuia din…

- Guvernul ungar intentioneaza sa trimita martea viitoare in parlament amendamente vizand inasprirea pachetului de legi "Stop Soros" si propuneri aferente de amendare a Constitutiei, a declarat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, transmite MTI. In baza unuia din amendamentele…