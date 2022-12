Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Taiwan a declarat sambata ca va amenda Foxconn, cel mai mare producator de electronice pe baza de contract din lume si principalul contractor al Apple, pentru o investitie neautorizata intr-un producator chinez de cipuri, chiar si dupa ce firma taiwaneza a declarat ca va vinde participatia…

- Apelul, transmis de Gou intr-o scrisoare in urma cu mai bine de o luna, a jucat un rol major in a convinge conducerea Chinei sa redeschida rapid economia si sa se indeparteze de politica sa de toleranta zero la Covid-19, potrivit articolului WSJ, care citeaza persoane care cunosc subiectul. Biroul lui…

- India ar putea fi marele beneficiar al problemelor din China urmand sa devina tara unde se va muta o mare parte din productia dispozitivelor Apple, in frunte cu iPhone si iPad. Din cauza tensiunilor comerciale dintre SUA si China, precum si, mai nou, a evenimentelor care afecteaza cea mai mare fabrica…

- O analiza a pietei chineze de smartphone-uri realizata de Counterpoint Research pentru luna octombrie arata ca unul din patru smartphone-uri vandute in China este un iPhone. Fata de luna septembrie, cota de piata a companiei americane a crescut cu 21 de procente. La nivel de an, Apple a reusit sa scada…

- O analiza a pietei chineze de smartphone-uri realizata de Counterpoint Research pentru luna octombrie arata ca unul din patru smartphone-uri vandute in China este un iPhone. Fata de luna septembrie, cota de piata a companiei americane a crescut cu 21 de procente. La nivel de an, Apple a reusit sa scada…

- Autoritatile din metropolele chineze Guangzhou si Chongqing au anuntat miercuri, 30 noiembrie, o relaxare a restrictiilor COVID, la o dupa ce protestatarii au intrat in conflict cu fortele de ordine, relateaza Reuters. Orasul Chongqing, din sud-vestul tarii, va permite contactilor apropiati ai persoanelor…

- Livrarile de iPhone -uri14 Pro si Pro Max ale Apple ar putea rata estimarile cu pana 20 de milioane de unitati, in trimestrul sarbatorilor de iarna, din cauza tulburarilor de munca de la fabrica Foxconn din China, cel mai mare producator de astfel de smartphone-uri din lume, a declarat analistul…

- Presedintele Joe Biden a afirmat ca trupele americane vor apara Taiwanul daca insula este invadata de China, o declaratie care ar urma sa provoace din nou furia Beijingului, relateaza Agerpres, citand AFP. Intrebat daca “americanii ar apara Taiwanul in cazul unei invazii chineze”, liderul american a…