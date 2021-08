Guvernul din Taiwan a decis să eutanasieze 154 de pisici de rasă. Măsura a provocat indignare în rândul oamenilor O decizie a autoritaților din Taiwan de a eutanasia 154 de pisici de rasa descoperite in urma unui operațiuni pentru combaterea contrabandei, a starnit revolta in toata țara și acum, poate duce la schimbarea legilor și marirea sancțiunilor. Paza de coasta a interceptat in urma cu cateva zile o nava de pescuit din China, la […] The post Guvernul din Taiwan a decis sa eutanasieze 154 de pisici de rasa. Masura a provocat indignare in randul oamenilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- O decizie a autoritaților din Taiwan de a eutanasia 154 de pisici de rasa descoperite in urma unui operațiuni pentru combaterea contrabandei a starnit revolta in toata țara și acum poate duce la schimbarea legilor și marirea sancțiunilor.

