Stiri pe aceeasi tema

- Sefa executivului scotian Nicola Sturgeon si-a reafirmat marti angajamentul de a organiza un nou referendum privind independenta Scotiei inainte de finalul anului 2023, in pofida opozitiei ferme din partea Londrei, relateaza France Presse. ''In conditiile iesirii din pandemie, trebuie sa urmeze…

- Sefa executivului scotian Nicola Sturgeon si-a reafirmat marti angajamentul de a organiza un nou referendum privind independenta Scotiei inainte de finalul anului 2023, in pofida opozitiei ferme din partea Londrei, relateaza France Presse. ''In conditiile iesirii din pandemie, trebuie sa urmeze…

- Guvernul scotian a anuntat vineri semnarea unui acord de cooptare la putere, pentru o Scotie “mai verde” si “independenta”, a Verzilor, dintre care doi deputati vor intra in executiv, o premiera in Marea Britanie, relateaza France Presse. Vorbind in cadrul unei conferinte de presa la Edinburgh, prim-ministrul…

- Ministrul britanic al transporturilor, Grant Shapp, a anunțat ca persoanele vaccinate complet impotriva Covid-19, din statele UE sau din SUA, vor fi scutite din 2 august de efectuarea carantinei, dar va ramane obligatoriu testul care trebuie efectuat inaintea calatoriei si de asemenea testul PCR efectuat…

- Regina Elisabeta a II-a și-a ținut miercuri audiența saptamânala cu premierul britanic Boris Johnson, pentru prima data în persoana de când a fost pusa în aplicare carantina în martie 2020 pentru a stopa raspândirea coronavirusului, anunța AFP.Dupa mai bine…

- Ministrul britanic Michael Gove, responsabil cu coordonarea actiunii guvernului, s-a pronuntat miercuri impotriva unui nou referendum cu privire la independenta Scotiei inaintea urmatoarelor alegeri legislative din 2024, explicand ca guvernul de la Londra se concentreaza pe relansarea post-pandemie,…

- Ministrul britanic Michael Gove, responsabil cu coordonarea actiunii guvernului, s-a pronuntat miercuri impotriva unui nou referendum cu privire la independenta Scotiei inaintea urmatoarelor alegeri legislative din 2024, explicand ca guvernul de la Londra se concentreaza pe relansarea post-pandemie,…

- Protestatarii anti-blocare s-au ciocnit luni cu poliția in centrul Londrei, in timp ce guvernul urmeaza sa faca un anunț cu privire la continuarea restricțiilor in Regatul Unit. Manifestanții au putut fi vazuți certandu-se cu ofițerii de poliție in Piața Parlamentului. Premierul britanic Boris Johnson…