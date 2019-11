Guvernul din Kuweit şi-a prezentat demisia Prim-ministrul Kuweitului i-a prezentat joi emirului demisia cabinetului sau, dupa ce un grup de parlamentari au solicitat un vot de neincredere impotriva ministrului de Interne Sheikh Khalid al-Jarrah al-Sabah, care este un important membru al familiei domnitoare din tara din Golf, relateaza Reuters.



In Kuweit s-a intamplat frecvent ca guvernele sa demisioneze cand legislatorii cer voturi de neincredere impotriva unor inalti responsabili ai cabinetului.



Emirul Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, caruia ii revine sa ceara formarea unui nou cabinet, nu a dat deocamdata un raspuns… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Kuweitului i-a prezentat joi emirului demisia cabinetului sau, dupa ce un grup de parlamentari au solicitat un vot de neincredere impotriva ministrului de interne Sheikh Khalid al-Jarrah al-Sabah, care este un important membru al familiei domnitoare din tara din Golf, relateaza Reuters…

- Comandamentul militar irakian a recunoscut luni ca a facut 'uz excesiv de forta' in ciocnirile cu protestatarii in bastionul siit Sadr City din Bagdad, soldate cu 13 morti in cursul noptii de duminica spre luni, potrivit unor surse de politie si medicale citate de AFP, sau cel putin 15, conform unor…

- Clericul irakian Moqtada Sadr a facut apel vineri la demisia Guvernului și organizarea unor alegeri anticipate care sa fie monitorizate de experți internaționali, se arata intr-un comunicat al cabinetului sau, relateaza Reuters preluat de mediafax."Guvernul ar trebui sa demisioneze și sa fie…

- Mii de georgieni s-au adunat vineri in centrul capitalei Tbilisi pentru a protesta impotriva executivului si a partidului de guvernamant Visul Georgian, la trei luni dupa ce participantii la o demonstratie impotriva Kremlinului au fost dispersati de fortele de ordine cu brutalitate, transmite Reuters,…

- Amber Rudd, ministrul Muncii și al pensiilor, din guvernul lui Boris Johnson, a demisionat, sambata, spunand ca executivul nu face suficient pentru a ajunge la un acord pentru Brexit. Fostul ministru a declarat pentru BBC News ca nu au avut loc "negocieri formale" cu UE, ci doar "discuții" și a adaugat…

- Guvernul britanic nu a prezentat propuneri concrete sau credibile de inlocuire a mecanismului asa-numit de 'backstop' din Acordul de retragere din Uniunea Europeana, a declarat vineri seful diplomatiei irlandeze, Simon Coveney, transmite Reuters. Londra a indicat vineri ca negociatorii britanici…

- Premierul norvegian Erna Solberg le-a oferit celor trei parteneri juniori din coaliția sa ultimatum pâna luni pentru a decide daca vor sa ramâna în Guvern, a informat aceasta vineri seara, relateaza Mediafax citand site-ul agenției Reuters. Criza a fost declanșata în urma…

- Slovenia a inceput lucrarile de construire a unui nou segment de gard la frontiera de sud cu Croatia, destinat sa stavileasca numarul in crestere de migranti ilegali care incearca sa ajunga in tarile occidentale folosind ruta balcanica, transmite joi Reuters. Conform politiei slovene, 7.415 migranti…