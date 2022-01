Guvernul din Kazahstan a demisionat, pe fondul revoltelor populare cauzate de creștea prețului combustibilului Kassim-Jomart Tokaev, 68 de ani, președintele Kazahstanului, a acceptat demisia guvernului, la cateva ore dupa ce a declarat stare de urgența in mai multe zone ale țarii, ca raspuns la un protestele populare determinate de creșterea prețului gazului lichefiat, scrie The Guardian . Tokaev, la putere din 2019, a fost ales drept succesor de liderul istoric Nursultan Nazarbaev, 81 de ani, care a condus Kazahstanul timp de 30 de ani din 1989 si isi pastreaza influenta in viața politica. Kassim-Jomart Tokaev. Foto: EPA Revoltele sunt rare in aceasta țara care s-a desprins din URSS in 1991. Scanteia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

