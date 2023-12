Stiri pe aceeasi tema

- Mii de copii straini au fost adoptati, se pare, in mod ilegal de catre cetateni elvetieni intre 1970 si 1990 dintr-o serie de tari, intre care si Romania, a recunoscut vineri guvernul elvetian.

- Guvernul italian a anuntat joi un proiect cu masuri legislative menite sa sporeasca siguranta publica, inclusiv prin inasprirea pedepselor pe care le risca femeile care comit infractiuni in timp ce sunt insarcinate sau insotite de copii mici.

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, joi la Bruxelles, intrebat despre strategia Romaniei la Consiliul JAI pentru aderarea tarii noastre la spatiul Schengen si despre opozitia continua a Austriei, ca este putin deprimant sa tot auzi de la Viena „ca si cum acolo o placa s-ar fi stricat putin, in conditiile…

- Vești bune pentru angajații din Romania! Guvernul a anunțat cine va beneficia de mai multe zile libere și despre cate este vorba. Acești angajați vor primi liber atat in zia in care iși aniverseaza zoua de naștere, cat și pentru eventuale urgențe medicale in familie. Iata ce se va intampla in continuare.

- Ziua Mondiala a Sanatații Mintale (10 octombrie) vine, anul acesta, ȋn contextul unei decizii fara precedent, ȋn Romania – din octombrie, Guvernul deconteaza serviciile de terapie și logopedie pentru persoanele cu autism. La nivel mondial, unul din 36 de copii este in spectrul autist. Nu exista date…

- Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) a prezentat in Parlamentul European o propunere de raport prin care se solicita justificarea legala a tuturor veto-urilor, inclusiv cel aplicat de guvernul din Austria privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen, conform unui comunicat de presa.“Exista la…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a transmis luni, 18 septembrie, reprezentantilor companiei OMV, care au venit la Palatul Victoria sa ceara clarificari pe legea offshore privind gazele din Marea Neagra, ca nu poate discuta despre nici o modificare a legii ”din cauza climatului creat de cancelarul austriac…