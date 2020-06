Guvernul dezastrului national De treizeci de ani nu ne-am prea putut lauda cu guverne care sa ne umple de mindrie. Chiar si cele mai bune au avut in componenta tot felul de personaje. Si cele cit de cit bune au fost putine, 2 sau 3. De o mare parte dintre ministri nu ne mai amintim, de altii, foarte putini ne amintim de bine si-i regretam, iar de o gramada ne amintim pe principiul : ASA NU! Din pacate, actualul guvern este cu adevarat al dezastrului national, demn de inutilul presedinte de la Cotroceni, guvernul lui, care are cam aceeasi valoare. Din pacate trebuie sa constatam ca romanii sunt masochisti sau securistii au… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

