- Guvernul a adoptat, luni, ordonanta de urgenta prin care Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se desfiinteaza. Presedintele institutului este fostul presedinte Ion Iliescu, director general - Gelu Voican Voiculescu iar secretar general - Emilian Cutean. In termen…

- Mai multe grupuri civice contesta concertul organizat de Institutul Revolutiei Romane pe 22 decembrie in Bucuresti, considerand ca reprezinta o jignire adusa memoriei eroilor martiri ai Revolutiei din 1989 si urmasilor acestora. Grupurile civice cer anularea evenimentului, solicita artistilor anuntati…

