Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru munca a Camerei Deputaților a a votat,marți, un raport de adoptare pentru proiectul de lege ce prevede dublarea alocației pentru copiii intre 2 și 18 ani la 300 de lei și la 600 de lei pentru copiii cu handicap. Astfel, deputații au modificat OUG 9/2019 pentru modificarea si completarea…

- Deputații din Comisia de munca au votat marți un amendament depus de social democratul Adrian Solomon, prin care alocațiile copiilor se vor dubla de la 150 de lei la 300 de lei. Legea urmeaza sa intre la vot in plenul Camerei Deputaților care este for decizional. Articolul propus de președintele comisiei…

- Alocatiile de crestere a copiilor ar urma sa fie dublate Foto: Arhiva. Comisia de munca din Camera Deputatilor a votat pentru dublarea alocatiilor de crestere a copiilor, la propunerea presedintelui Comisiei, social-democratul Adrian Solomon. Copiii pâna la doi ani si cei cu handicap…

- Comisia de Buget a Camerei Deputaților a dat, marți, un aviz favorabil asupra proiectului care reduce TVA de la 19% la 16% iar TVA pentru alimente de la 9% la 5% de la 1 ianuarie 2020. Liberalul Dan Valceanu s-a impotrivit, deși inițiativa aparține unor colegi de la PNL."Ca Prim Ministru am…

- PSD sustine fie eliminarea pensiilor speciale, cu exceptia celor militare, fie taxarea lor, a afirmat duminica senatorul social-democrat Eugen Teodorovici, fost ministru al Finantelor, citat de Agerpres."Pozitia ferma a PSD este fie de a elimina pensiile speciale, cu exceptia pensiilor militare,…

- Comisia pentru administratie publica a Camerei Deputatilor a respins, marti, proiectul de lege initiat de USR privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Au fost 9 voturi 'pentru' si 15 'contra', anunța AGERPRES.Citește și: Decizie neașteptata- Vedeta PRO intra in politica Raportul…

- Aceasta "crestere" a alocatiei copiilor inseamna indexarea cu inflatia, care anul trecut a fost 4.6%. Prin urmare, calcuat la 150 de lei alocatia, inseamna o crestere de aproximativ 7 lei. Parlamentul a votat in unanimitate proiectul Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia…

- Alocatiile de stat pentru copii vor fi majorate anual, de la 1 ianuarie 2020, cu 100% din rata medie anuala a inflatiei .Decizia a fost luata marti, 15 octombrie, in plenul Camerei Deputatilor, for decizional in acest caz. Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. ”Am reușit! Inca o…