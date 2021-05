Guvernul decide prelungirea stării de alertă cu încă o lună In vreme ce alte țari precum Spania au decis ridicarea starii de alerta , Guvernul Cițu pregatește in ședința de luni prelungirea ei pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19. Romania a intrat in stare de alerta in data de 15 mai 2020, dupa ce in precedentele doua luni fusese in vigoare starea de urgența. Parlamentarii Alianței pentru Unirea Romanilor considera ca ar trebui sa fie atributul parlamentarilor sa ia acest tip de decizii și au propus o inițiativa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actualele restricții vor fi prelungite inca o luna, dupa ce Guvernul a decis acest lucru in ședința de joi. Cu acest prilej a fost data o Hotarare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea masurilor care se aplica pe durata…

- Guvernul va aproba astazi, o hotarare pentru prelungirea starii de alerta. De asmenea, premierul, Florin Cițu și ceilalți miniștri vor decide pana la ce ora se va circula in noaptea de Paște. Premierul a declarat, miercuri, ca executivul va decide și daca restricțiile de circulație in noaptea de Paște…

- Guvernul va aproba joi prelungirea starii de alerta și va decide daca vor fi ridicate restricțiile de circulație pentru noaptea de Paște, așa cum a cerut Biserica Ortodoxa Romana . „Maine este decizia, hotararea de guvern pentru prelungirea starii de alerta. In hotararea precedenta, stiti foarte bine,…

- Guvernul prelungeste azi starea de alerta. In aceeași ședința se vor decide insa și regulile pe care creștinii ortodocși vor trebui sa le respecte de Paște. Premierul Florin Citu a anunțat ca Executivul va aproba, intr-o ședința joi, o hotarare pentru prelungirea starii de alerta. Tot atunci va fi luata…

- Guvernul va aproba joi prelungirea starii de alerta, in cadrul hotararii care va fi adoptata urmand sa fie prevazute si restrictiile de circulatie privind Pastele ortodox, a anuntat premierul Florin Citu. ‘Maine (joi – n.r.) este decizia, hotararea de Guvern, pentru prelungirea starii de alerta. In…

- Starea de alerta ar putea fi prelungita mai mult de 90 de zile doar cu acordul Parlamentului, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputații AUR, spune George Simion. „Deputatul AUR de Galați Lilian Scripnic a inițiat o lege pentru a nu mai permite Guvernului sa prelungeasca starea de…

- Prelungirea starii de alerta peste 90 de zile s-ar putea face doar cu acordul Parlamentului, daca va fi adoptat un proiect de lege inițiat de deputații AUR. Inițiativa ii aparține deputatului de Galați al Alianței pentru Unirea Romanilor. „Deputatul AUR de Galați, Lilian Scripnic (foto), a inițiat o…

- Ce relaxari pregatește Comitetul Național pentru Situații de Urgența in urmatoarele zile. Romania se afla in stare de alerta de aproape un an, dupa cele 60 de zile de stare de urgența declarata la izbucnirea epidemiei de coronavirus in primavara anului 2020. Dupa starea de urgența declarata din 16 martie…