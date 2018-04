Guvernul decide joi daca ziua de 30 aprilie va fi libera pentru bugetari

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar putea discuta in sedinta de joi un proiect prin care bugetarii sa aiba liber si in ziua de 30 aprilie pentru a face legatura dintre weekend si ziua de 1 mai, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. Guvernantii discuta ca data de 30 aprilie, care pica in ziua de luni,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care ziua de Vinerea Mare devine sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit legii adoptate, la articolul 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, dupa…

- Jeremy Corbyn, liderul partidului britanic de opozitie din Marea Britanie, a confirmat, luni, faptul ca partidul pe care il conduce vrea ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Vamala, dar conditia este ca statul britanic sa aiba rol decisiv in viitoarele afaceri. "Am argumentat de mult timp…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. Propunerea legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003…

- Dupa doua luni de cand vizele pentru Canada au fost ridicate, romanii au luat cu asalt aceasta tara si au cerut azil in numar foarte mare. Daca ritmul va continua, atunci e posibil ca restrictiile sa fie reintroduse. Potrivit Politics.ca, nu mai putin de 232 de conationali au facut astfel…

