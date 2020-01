Guvernul decide in ianuarie cum finanteaza constructia autostrazii Comarnic-Brasov Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul va stabili pana la sfarsitul lui ianuarie modalitatea de finantare a autostrazii dintre Comarnic si Brasov.



Orban a subliniat ca exista doar doua modalitati de finantare, si anume, parteneriatul public-privat sau de la bugetul de stat.



"Nu poate fi finantata cu fonduri europene. Vom decide in luna ianuarie cum o facem. Avem in principiu doua variante. Prin parteneriat public-privat, dar nu accept decat in parteneriat cu o institutie financiara internationala, indiferent care este ea.



Deci, fie faci pe parteneriat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

