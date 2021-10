Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la Digi24, ca deși exista cazuri de imbolnavire cu Covid in randul elevilor și profesorilor, media infectarilor in școala este sub media naționala. Acesta a precizat ca viteza de crestere a numarului de infectari a scazut in aceasta saptamana,…

- Directorii de școli pot decide cand se trece in online, iar inspectoratele școlare județene aproba, a anunțat ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni, dupa o videoconferința cu toate inspectoratele școlare județene, ca decizia de a…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca, in afara situatiilor generale cunoscute, cursurile se pot desfasura online daca scoala solicita acest lucru insa in anumite situatii. ‘Situatia este diferita intre o scoala in care rata de infectare este de peste 6 la mie si o scoala…

- Sorin Cimpeanu, ministrul demis al Educatiei, a facut luni precizari despre trecerea in online a școlilor. El a precizat ca in cele 17.632 de școli din Romania exista doua reguli generale, „ușor ințelese” si „respinge categoric fuga de raspundere din partea directorilor”, informeaza Antena3 . Sorin…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat luni, intr-o conferința de presa, ca inspectoratele școlare județene vor aproba toate solicitarile venite din partea conducerilor școlilor de a trece in online și a criticat directorii de școli care nu iau propriile decizii privind scenariul in care va…

- Scolile ar putea sa se inchida in doar trei saptamani, in Capitala, daca rata de infectare cu coronavirus ajunge la sase cazuri la mia de locuitori. Anuntul a fost facut ministrul Educatiei. Sorin Cimpeanu, luni seara la Antena 3. "Cu privire la Bucuresti, in care in luna august rata…

- Potrivit lui Cimpeanu, elevii care au contraindicatii certificate medical vor avea in continuare acces la invatamantul online dupa inceperea anului scolar 2021-2022. "Pandemia nu s-a incheiat si vor avea in continuare acces ( la invatamantul online - n.r.) acei elevi care au comorbiditati sau care au…

- An școlar 2021-2022: Ce elevi vor putea sta ACASA din septembrie, la școala online An școlar 2021-2022: Ce elevi vor putea sta ACASA din septembrie, la școala online Sorin Cimpeanu nu exclude posibilitatea de a folosi in continuare scenariile, dar spune ca acestea vor fi doar o varianta de rezerva.…