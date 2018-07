Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a Poliției Rutiere din Constanța a fost lovita violent de un un șofer care nu i-a acordat prioritate. Autospeciala de Poliție avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune și se deplasa la o intervenție, trecand pe culoarea roșie a semaforului. Accidentul in care a fost implicata mașina…

- Ieri, 26 iunie 2018, incepand cu ora 16.00, de Ziua Drapelului National, in incinta „Arena Cugir”, a avut loc un ceremonial special, la care au luat parte: primarul Adrian Teban, viceprimarul Calin Furdui, președintele Asociației „Pro Cugir”, Aurel Voicu, directorul interimar al Casei de Cultura din…

- PNL se pregatește pentru moțiunea de cenzura de maine și negociaza cu toți parlamentarii puterii pentru a atinge pragul de 234 de voturi. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat la Dezbaterea stiricurate.ro ca, in cazul in care moțiunea trece, adica Guvernul va fi dat jos, PNL nu se cramponeaza…

- Romania va gazdui meciuri la Euro 2020, dar problemele cu transportul sunt din ce in ce mai mari. Ambițiosul plan de a asigura un tren direct intre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni a fost tras pe linie moarta. In schimb, autoritațile vor revitaliza autogara de langa aeroport, iar deplasarea fanilor…

- "Serviciul Roman de Informatii, prin comunicatul pe care l-a dat, vorbeste de mandatele de securitate nationala, solicitate in baza legii de catre SRI, iar noi, in raportul pe care l-am prezentat, vorbim de mandatele de securitate nationala, pe de o parte, de mandatele de supraveghere tehnica, care…

- Acest text este un modest laudatio, pentru ca exista momente in viața cand marii oameni trebuiesc omagiați. Comandantul Comandamentului Logistic Intrunit, general-locotenent Catalin Zisu, a implinit zilele trecute 52 de ani, dintre care 38 dedicați in exclusivitate Armatei.

- In perioada 10-13 mai, comuna Putna a fost gazda Concursului interdisciplinar „Cultura si spiritualitate romaneasca” – faza nationala. Sub tutela Inspectoratului Școlar Suceava si in colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, Manastirea Putna si Primaria Putna, la Scoala Putna s-a desfasurat…

- Daca ar exista premiul de „Cel mai prost funcționar din aparatul administrației centrale” (citiți, va rog, „cel mai incompetent”, daca va deranjeaza titulatura inițiala!), cu siguranța el ar trebui acordat celei mai mari rușini naționale, premierul de conjunctura al Romaniei lui 2018, Viorica Vasilica…