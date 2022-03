Guvernul de la Varșovia: Polonia nu va trimite avioane de luptă în Ucraina şi nici nu va permite folosirea aeroporturilor sale Dupa ce Kremlinul a avertizat ca orice tara care isi pune la dispozitia Ucrainei aerodromurile pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerata ca a intrat in conflict, Guvernul polonez aduce clarificari cu privire la poziția Poloniei fața de situația din Ucraina. Concret, dezminte informatiile aparute in presa, potrivit carora ar intentiona sa trimita Ucrainei avioane de lupta de fabricatie sovietica si sa primeasca la schimb aparate de lupta din SUA, transmite duminica agentia dpa.“Polonia nu va trimite avioane de lupta in Ucraina si nici nu va permite folosirea aeroporturilor sale”, a anunțat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

