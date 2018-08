Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Gowin a declarat luni ca tara sa "probabil nu va avea alta optiune" decat "sa ignore" decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), daca aceasta va emite un verdict impotriva noii legi poloneze care scade varsta de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme a Poloniei.…

- 'Raspunsul autoritatilor poloneze nu inlatura preocuparile juridice ale Comisiei', afirma institutia - gardian al tratatelor - intr-un comunicat. La 2 iulie, Comisia Europeana a lansat o procedura de infringement impotriva Poloniei, prin trimiterea unei scrisori de notificare oficiala autoritatilor…

- "Rusine", "tribunale libere", "vom apara democratia", au scandat miile de protestatari in fata palatului prezidential din Varsovia, la cateva ore dupa ce seful statului, conservatorul Andrzej Duda, a promulgat o lege polemica, dorita de guvernul partidului Lege si Justitie (PiS, conservator).Senatorii…

- Camera superioara a parlamentului polonez a adoptat un amendament care deschide calea catre numirea viitorului presedinte al Curtii Supreme de catre Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, in pofida protestelor de strada si a obiectiilor formulate de catre opozitie, transmite miercuri…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca asteapta ca guvernul polonez sa reconsidere masurile de reforma din cadrul Curtii Supreme, dupa ce la inceputul acestei luni executivul comunitar a lansat o procedura de infringement in legatura cu noua lege privind Curtea Suprema, transmite agentia de presa PAP,…

- Conservatorii aflati la putere la Varsovia se pregatesc sa puna in aplicare marti controversatele reforme judiciare, fara sa dea niciun semn de flexibilizare, in pofida procedurii de infringement lansata in ajun de Comisia Europeana. Manifestatii de sprijin pentru judecatorii care contesta…

- Polonia va prezenta in scris, in termen de 30 de zile, o pozitie detaliata cu privire la procedura de infringement lansata luni de Comisia Europeana impotriva Varsoviei, in legatura cu noua lege privind Curtea Suprema, a anuntat luni Konrad Szymanski, adjunct al ministrului de externe polonez, citat…