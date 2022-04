Cetațenii bulgari sunt indemnați sa paraseasca Republica Moldova. Ministerul de Externe de la Sofia a emis in acest sens o alerta de calatorie, din cauza „situației complicate” din aceasta țara. Ministerul de Externe a facut apel la cetatenii bulgari aflati in Republica Moldova sa paraseasca tara prin orice mijloc de transport disponibil, potrivit The Sofia […] Articolul Guvernul de la Sofia indeamna cetatenii bulgari sa paraseasca Republica Moldova de urgenta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .