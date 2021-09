Stiri pe aceeasi tema

- Diferendul aparut intre Franta, SUA si Australia in legatura cu megacontractul pentru submarine franceze nu ar trebui sa aiba impact asupra cooperarii militare in cadrul NATO, a declarat sambata amiralul Rob Bauer, presedintele Comitetului militar al Aliantei, transmite AFP. Statele Unite,…

- Australia a comis o "imensa" eroare diplomatica, a declarat ambasadorul francez rechemat la Paris sâmbata, dupa ce Canberra a renunțat la un acord de miliarde de dolari pentru submarinele franceze în favoarea unui acord alternativ cu Statele Unite și Marea Britanie. „Cred…

- Washingtonul si Parisul au avut contacte la nivel inalt inaintea anuntului despre incheierea noii aliante ''AUKUS'' 'intre SUA, Marea Britanie si Australia, a declarat joi un responsabil al Casei Albe, afirmatie contrazisa de Franta, unde anuntul despre noua alianta a provocat…

- Tirurile atacate de migranți sunt un flagel care se extinde tot mai mult in Franța. Mulți dintre acești șoferi romani ajung victime – sunt batuți, taiați și urmariți de migranții care vor cu orice chip sa ajunga din Franța, mai departe, pana in Marea Britanie. Migranții incearca sa ajunga in Marea Britanie…

- China continua sa conduca în clasamentul pe medalii la finalul întrecerilor de sâmbata, a 17-a si penultima zi a Jocurilor Olimpice, în timp ce România, care a ramas fara sportivi angrenați în probele de la Tokyo, a coborât de pe 41 pe 45.China are 38 de…

- ​Echipa de baschet masculin a SUA va juca finala editiei de la Tokyo în compania Frantei, dupa ce au eliminat, joi, în semifinale reprezentativele Australiei, respectiv Sloveniei.În prima semifinala a zilei, SUA a trecut de Australia, cu scorul de 97-78 (42-45), iar în…

- Franta si Regatul Unit au convenit luni sa consolideze cooperarea antiterorista in transportul maritim prin Canalul Manecii, au anuntat intr-un comunicat comun Ministerele britanice de Externe si Interne, relateaza AFP. Acordul, incheiat cu prilejul unei vizite la Paris a ministrilor britanici…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Palermo (Italia), dotat cu premii totale de 189.708 de euro, dupa ce a invins-o, miercuri seara, pe chinezoaica Qinwen Zheng, in doua seturi, scor 6-1, 6-4. Cristian (23 ani, 159 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 26…