Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Paris recomanda francezilor sa evite sa plece in vacanta in Spania si Portugalia, din cauza riscului major legat de varianta Delta. In doar o saptamana, incidenta la nivel național s-a dublat in Spania.

- Secretarul de stat francez pentru Afaceri Europene, Clement Beaune, i-a sfatuit joi pe cetatenii francezi sa evite Spania si Portugalia ca destinatii de vacanta in aceasta vara, din cauza riscurilor legate de varianta Delta de COVID-19, extrem de contagioasa, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat ca intrebarea nu este daca valul patru Covid-19 va veni in Romania, ci cand va veni și care va fi amploarea lui, a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița. El a reluat apelul pentru vaccinare, pentru a se evita…

- Noi reguli impotriva raspandirii epidemiei de coronavirus se aplica incepand de luni pentru calatoriile cu feribotul in Grecia. Astfel, persoanele care circula cu acest mijloc de transport vor trebui fie sa faca dovada vaccinarii ori a trecerii prin boala, fie sa prezinte rezultatul negativ al unui…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron le-au cerut joi celorlalti lideri europeni reuniti la Bruxelles la Consiliul European o abordare comuna si mai ferma privind calatoriile din tarile din afara blocului comunitar pentru a combate varianta Delta a coronavirusului…

- Gabriel Lala este omul care promoveaza ca nimeni altul Braila in lume. Brandul turistic pe care l-a inventat a atras cei mai multi turisti din istoria orasului Braila. Datorita lui, turisti din Grecia, Italia, S.UA, Israel, Turcia, Spania, Portugalia, Franta sau Germania au venit sa viziteze orasul…

- Franta pare in pragul unei crize de isterie anti-Macron si intrebarea este cat din aceste rabufniri nervoase din partea dreptei radicale sunt spontane si cat sunt calculate. Totusi, ele nu par menite sa o favorizeze pe Le Penn cat sa loveasca in Macron, scrie in Politico John Lichfield, fost editor…

- Fazele superioare ale Campionatului European de Fotbal U21, desfasurat in Ungaria si Slovenia, vor fi transmise in direct si in exclusivitate de TVR 1 si TVR 2, in perioada 31 mai - 6 iunie, potrivit news.ro. Franta, Italia, Germania, Spania, Danemarca, Portugalia, Tarile de Jos si Croatia…