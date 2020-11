Eșecul reformei sistemului de pensii obliga autoritațile spaniole sa le ceara oamenilor sa iasa mai tarziu la pensie, nu la varsta minima posibila. Guvernul de la Madrid a tras concluzia ca reforma anterioara a sistemului public de pensii nu are niciun impact semnificativ. Cum Spania are una dintre cele mai mari speranțe de viața din Europe, bugetul asigurarilor sociale a ajuns la pierderi de 30 miliarde euro anul trecut. In prezent, varsta de pensionare este de 65 de ani și zece luni, iar pana in 2027 va ajunge la 67 de ani. Cum insa tot mai mulți spanioli se pensioneaza anticipat (16% dintre…