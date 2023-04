Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a indicat miercuri ca trateaza ''extrem de serios'' posibila existenta a unor ''posturi de politie'' chinezesti actionand pe teritoriul Regatului Unit, in urma aparitiei de relatari in presa privind activitatile unui om de afaceri chinez la Londra, transmite AFP.

- Agenția de combatere a criminalitații financiare din India a deschis o investigație cu privire la presupusele incalcari ale regulilor de schimb valutar de catre BBC, a declarat o sursa pentru Reuters , joi, la cateva luni dupa ce oficialii fiscali au percheziționat birourile publicației britanice din…

- Copiii și adolescenții din Utah nu vor mai putea folosi rețelele sociale daca nu au acordul parinților ca urmare a unei legi semnate pentru a combate dependența de astfel de platforme.Guvernul republican al lui Spencer Cox a semnat doua legi care interzic copiilor sub 18 ani sa foloseasca…

- Școala de Agenți de Poliție din Cluj-Napoca va scoate la concurs la admiterea din aprilie 300 de locuri. Guvernul va modifica, in scurt timp, ,,HG nr. 632/2022 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru invațamantul preuniversitar de stat și pentru invațamantul superior de stat in anul școlar/universitar…

- Finalul de saptamana ne-a adus un faliment rasunator in zona unde banking-ul se intersecteaza cu tehnologia. Silicon Valley Bank s-a prabusit, in cel mai mare faliment bancar din 2008 incoace. A incercat sa atraga capital in ultima saptamana, nu a reusit si a avut parte de un numar record de entitati…

- Potrivit publicației, mai mult de 2/3 dintre dronele folosite de poliție in Marea Britanie sunt produse de compania chineza DJI, care a fost inclusa in lista de sancțiuni a SUA din motive de securitate naționala in 2021.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi astazi in Marea Britanie, in prima sa vizita de la invadarea Ucrainei de catre Rusia anul trecut, potrivit bbc. Guvernul britanic a menționat ca se va intalni cu prim-ministrul Rishi Sunak și va ține un discurs in Parlament mai tarziu. Guvernul a anunțat,…

