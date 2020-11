Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca liberala Alina Gorghiu este cea care l-a convins pe senatorul social-democrat Ion Ganea sa nu participe la sedinta Biroului permanent, pentru ca proiectul de lege care prevede ca Parlamentul stabileste data alegerilor sa nu intre pe ordinea de zi a Senatului.…

- Regatul Unit a declarat miercuri ca este „gata” sa reia negocierile comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana joi la Londra, încheind aproape o saptamâna de impas, potrivit AFP."În mod clar, ramân diferențe semnificative între pozițiile noastre…

- Libanul și Israelul vor purta negocieri asupra granițelor maritime și terestre contestate, a anunțat joi președintele libanez Nabih Berri, citat de AFP. Israelul a confirmat și el negocieri directe cu Libanul, primele în 30 de ani."În ceea ce privește chestiunea granițelor maritime,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a solicitat primarilor alesi sa faca o evaluare privind asigurarea echipamentelor si a resurselor necesare pentru desfasurarea procesului educational in conditii de siguranta. "Solicit tuturor primarilor alesi sa faca o evaluare responsabila si serioasa legata…

- „Prin ceea ce spun contribui la o mai buna informare”, a declarat Klaus Iohannis, in conferința de presa de la Cotroceni. Președintele a fost intrebat de jurnalista Alina Manolache, corespondentul Libertatea la Cotroceni, despre cum scade increderea oamenilor in politicieni și in sistemele democratice,…

- Microsoft a alertat recent una dintre principalele firme de consultanța in campania electorala a lui Joe Biden, sub suspiciunea ca a fost vizata de hackeri ruși susținuți de stat, a relatat Reuters.Tentativele de hacking au vizat personalul SKDKnickerbocker din Washington, o firma de strategie de campanie…

- O bomba amplasata la o margine de drum la Kabul a vizat convoiul vicepresedintelui afgan Amrullah Saleh, care a scapat nevatamat in urma acestui atac, dar cel putin 20 de persoane, intre care civili si garzi de corp ale oficialului afgan, au fost ucise si ranite. Cel putin patru persoane si-au pierdut…

