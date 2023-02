Stiri pe aceeasi tema

- Vicepretorul sectorului Ciocana, Sergiu Alexei, și-a dat demisia luni, 6 februarie. Informația a fost confirmata pentru Ziarul de Garda de Sergiu Alexei, care a menționat ca a fost eliberat din funcție din motive personale. „Eu am depus cerere de demisie pe 6 februarie din propria dorința (…)”, a declarat…

- Sefa guvernului de la Chisinau, Natalia Gavrilita, a infirmat posibilitatea caderii guvernului pe care il conduce, in contextul zvonurilor care s-au inmultit in ultimul timp in special pe retele de social media, indemnandu-i pe cetateni 'sa nu dea crezare acestor zvonuri', relateaza marti agentia…

- „Avem discuții aprinse, dar cred ca este normal intr-o democrație,” a declarat ea. „Uneori purtam discuții acide, dar intr-o democrație mi se pare corect și nu trebuie sa ne temem de asta. Trebuie sa citim mai puțin canale de telegram de tot felul, specializate pe zvonuri”, a declara Natalia Gavrilița…

- The European path of the Republic of Moldova was the main topic addressed by the minister of Foreign Affairs, Bogdan Aurescu, who was on an official visit to Chisinau, during the meetings with the president Maia Sandu, with the president of the Parliament, Igor Grosu, and with the prime minister…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut luni, 19 decembrie, cu prilejul vizitei oficiale intreprinse la Chișinau, intrevederi cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministrul Natalia Gavrilița.

- In timpul unei vizite de lucru in Ucraina, prim-ministrul de la Chișinau a mers și in localitațile ucrainene care au fost sub ocupație rusa. Natalia Gavrilița a avut ulterior o intrevedere cu omologul sau ucrainean.

- Fostul președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor din Romania, Daniel Marius Staicu, cel care a primit pe 11 noiembrie cetațenia Republicii Moldova alaturi de judecatorul Cristi Danileț, a fost numit miercuri, 30 noiembrie, director al Serviciului Prevenirea și Combaterea…

- Guvernul condus de Natalia Gavrilița va suferi remanieri sau va urma o demisie in corpore. Declarațiile au fost facute pentru TV8 de catre surse sub protecția anonimatului. De asemenea, sursele spun ca in cazul demiterii, urmatorul Guvern ar putea fi condus de actualul consilier prezidențial Dorin Recean.…