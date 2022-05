Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii de la Chisinau a spus, miecuri, ca informatiile existente nu indica un risc de extindere a razboiului din Ucraina pe teritoriul Moldovei. Precizarile vin ca reacție la o declaratie facuta de șefa serviciilor de informatii ale SUA, Avril Haines, potrivit careia Putin nu intentioneaza…

- „Cumulul de informatii nu indica asupra riscului de extindere a razboiului pe teritoriul nostru”, transmite Ministerul Apararii din Republica Moldova, care face apel la opinia publica sa nu scoata din context declaratiile Directorului Comunitatii de Informatii din SUA, Avril Haines.

- Informatiile existente nu indica un risc de extindere a razboiului din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova, a transmis miercuri Ministerul Apararii de la Chisinau, ca reactie la o declaratie a sefei serviciilor de informatii ale SUA, Avril Haines, potrivit careia presedintele rus Vladimir Putin…

- UPDATE 3 Presedintele rus Vladimir Putin nu intentioneaza sa isi limiteze dorinta de ocupare numai la regiunea Donbas din Ucraina, ci vrea sa extinda conflictul si in Transnistria, regiune separatista din Republica Moldova, a declarat marti sefa serviciilor de informatii ale SUA, Avril Haines, potrivit…

- Razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina este probabil sa devina „mai imprevizibil și mai intens” in lunile urmatoare, a declarat astazi directorul comunitații de informații in cadrul unei audieri in Congres, relateaza CNN și AFP, citat de presa romana.

- In autoproclamata Republica Transnistria au fost luate masuri speciale, dupa ce luni seara și marți dimineața au fost mai multe explozii in regiune. Autoritațile din Republica Moldova vorbesc de actiuni subversive ale Federatiei Ruse. Krremlinul a anunțat a urmarește indeaproape situația. Analiștii…

- Reputata solista basarabeana Anastasia Lazariuc este extrem de ingrijorata la ceea ce se intampa in Ucraina. Fosta cuscra a magnatului Ion Țiriac, veteran solista a muzicii ușoare (68 de ani) și-a amanat proiecte profesionale, inclusiv romanul biografic ”Privighetoarea din vis”, pe care urma sa-l lanseze…

- Consiliul Suprem de Securitate (CSS) a recomandat inchiderea spațiul aerian al Republicii Moldova.Autoritiatea Aeronautica Civila va executa recomandarea, spațiul aerian va fi inchis incepand cu ora 12:00.Cursele vor fi orientate spre alte aeroporturi, a anunțat Andrei Spinu.Reamintim ca Republica Moldova…