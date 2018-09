Stiri pe aceeasi tema

- Statul va cheltui mai mult pentru pranzul elevilor din scolile profesionale. Guvernul va examina, astazi, un proiect de lege care prevede majorarea cu doi lei a normei banești pentru asigurarea cu o masa gratuita. Astfel, pentru alimentatie se vor da zilnic 12 lei.

- A doua etapa de inscriere in școala profesionala a luat startul vineri. Sunt sute de locuri libere in Timiș, iar copiii pot opta și pentru clasele in sistem dual, susținute de agenți economici, unde primesc o bursa lunara de minim 400 de lei. The post Se fac inscrieri la școlile profesionale din Timiș.…

- Vești bune pentru elevii din invațamantul profesional: cuantumul bursei pentru frecventarea invațamantului profesional, inclusiv dual, ar putea fi majorat de Guvern de la 200 lei la 250 lei lunar, incepand cu noul an școlar. Prevederea este inclusa intr-un proiect de act normativ publicat pe site-ul…

- Guvernul de la Chisinau apreciaza sustinerea SUA pentru rezolutia Adunarii Generale ONU privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, precum si pentru rezolutia Congresului SUA care reflecta suportul pentru aspiratiile occidentale ale Moldovei.

- Copii cu tulburari de limbaj din scolile si gradinitele din Capitala vor beneficia de ajutorul logopezilor. Initiativa vine din partea Centrului Psiho-Socio-Pedagogic din Chisinau si va fi deveni realitate din intai septembrie.

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, este indignat pe decizia Uniunii Europene de a suspenda acordarea asistentei macrofinanciare pentru Republica Moldova, in valoare de 100 de milioane de euro, pe motiv ca instanta a invalidat alegerile din Chisinau. Speakerul sustine ca Guvernul a indeplinit…

- In pofida unui cadru legislativ satisfacator, situatia aparatorilor drepturilor omului in Republica Moldova necesita imbunatatiri. Guvernul trebuie sa adopte o abordare mai pozitiva fata de aparatorii drepturilor omului si sa recunoasca public rolul esential al societatii civile. Declaratia apartine…

- Guvernul de la Chișinau are pe agenda de miercuri a ședinței saptamanale un proiect de lege de modificare și completare a Codului Penal, prin care se inaspresc pedepsele pentru determinarea la sinucidere.