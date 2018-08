Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 97 de refugiati venezueleni din Peru urma sa fie repatriat luni cu un avion al companiei aeriene de stat Conviasa, pus la dispozitie de guvernul Venezuelei, informeaza AFP. Printre cei care vor beneficia de planul guvernamental "Intoarcerea in patrie" se aflau si 22 de copii si patru gravide.…

- Statele Unite nu sunt cu nimic implicate in incidentul petrecut sambata in capitala Venezuelei, Caracas, descris de presedintele Nicolas Maduro drept o tentativa de asasinat in care s-au folosit drone pentru a-l ucide, a asigurat consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a acuzat pe omologul sau columbian Juan Manuel Santos ca este responsabil de un atentat care l-a vizat sambata, la Caracas, comis potrivit autoritatilor venezuelene cu drone incarcate cu explozivi, relateaza AFP. ”Astazi au incercat sa ma asasineze”, a declarat Maduro…

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis omologului Republicii Macedonia, Zoran Zaev, cu ocazia participarii la Summit-ul cooperarii intre statele din Europa Centrala și de Est și China 16+1, ca Romania susține aderarea țarii sale la UE și NATO, anunța Guvernul, informeaza Agerpres.Prim-ministrul…

- Trei bebelusi si-au pierdut viata si o suta de persoane sunt date disparute, intre care femei si copii, in urma unui naufragiu vineri in largul Libiei, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Corpurile a trei bebelusi au fost recuperate. Alte trupuri care pluteau la locul naufragiului nu au putut…

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a afirmat marti la televiziunea NTV ca 30.000 de sirieni care au primit cetatenia turca pot vota la alegerile care vor avea loc duminica, relateaza Reuters. Pe 24 iunie, in Turcia au loc alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate. Guvernul presedintelui Recep…

- Tragedie intr-un club din capitala Venezuelei, Caracas. Un numar de 17 tineri au murit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa o busculada care s-a petrecut in urma unei explozii produse de o grenada lacrimogena.