Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii din orasul brazilian Pacaraima, de langa frontiera cu Venezuela, s-au revoltat sambata si au alungat sute de imigranti venezueleni, dupa ce un proprietar de restaurant a fost batut si injunghiat, au declarat agentiei Reuters martori oculari si oficiali guvernamentali din statul brazilian…

- Guvernul elen și-a atras criticile Statelor Unite și Turciei pentru decizia de a-l muta pe liderul unei grupari teroriste de extrema stanga dintr-o inchisoare de maxima securitate, intr-un penitenciar de lux, scrie Digi24.ro.

- Nicolas Maduro, presedintele Venezuelei, a fost vizat sambata de un atac cu drone incarcate cu exploziv, in Caracas, in timp ce tinea un discurs in cadrul aniversarii a 81 de ani ai armatei nationale, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Conform declaratiei televizate a presedintelui, atacul a fost o tentativa…

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24, ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. "I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…

- Circa 50 de militari inarmati cu pusti erau desfasurati miercuri printre standurile cu legume si fructe din piata Coche, una dintre cele mai importante din Caracas, pentru a combate „un razboi economic” declansat - potrivit guvernului - de opozitie cu scopul de a face sa creasca preturile, scrie Agerpres.

- Un numar de 17 persoane au murit sambata dimineata intr-un club din capitala Venezuelei, Caracas, in urma unei busculade create de explozia unei grenade lacrimogene lansate in timpul unei incaierari, transmit...

- Liderul de la Kremlin a afirmat ca isi doreste of Uniune Europeana "unita si prospera", afirmand ca Blocul comunitar este cel mai importtant partener comercial si economic al tarii sale."Trebuie sa dezvoltam cooperarea cu UE. Nu avem obiectivul de a diviza nimic si pe nimeni in UE", a declarat…