Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, un grup de extremiști a semnat o scrisoare deschisa prin care solicita președintelui Klaus Iohannis, Guvernului și Parlamentului sa inițieze procedurile de secesiune a Transilvaniei. Ba chiar exista și siteuri cu cronometru, prin care se anunța desprinderea Transilvaniei de patria mama.Dragilor,…

- Preturile carburantilor au explodat in Ungaria, dupa ce guvernul de la Budapesta a eliminat plafonul in luna decembrie si a majorat accizele la combustibili, astfel ca multi soferi maghiari au inceput sa treaca granita in Slovacia sau Romania pentru a face plinul la preturi mai mici. Anul trecut, cand…

- Guvernul ia in calcul inclusiv folosirea ordonanței ca instrument pentru reforma pensiilor speciale, dat fiind ca actul normativ ar trebui sa fie gata pana la finalul lui 2023, potrivit informațiilor „Adevarul”.

- Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Energiei, Ordonanta de urgența pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizarii energiei din surse regenerabile, precum și modificarea unor acte normative. Astfel, prin acest act normativ se completeaza cadrul legal stabilit prin Legea nr. 220/2008…

- Noua misiune de evaluare a experților Comisiei Europene, solicitata de Olanda, a stabilit ca Romania indeplinește toate criteriile privind aderarea la Schengen, inclusiv cele solicitate de Guvernul de la Haga, susțin surse guvernamentale pentru „Adevarul”.

- Analiza a publicației maghiare NEPSZAVA despre starea economiei din Ungaria, preluata de Rador: Nici economia mondiala si nici economia ungara nu se afla intr-o criza, deoarece nu scade PIB-ul, nu creste rata somajului, in schimb inflatia este mare, ceea ce este, intr-adevar, neplacut, a declarat economistul…

- Analiza a publicației maghiare NEPSZAVA despre starea economiei din Ungaria, preluata de Rador: Nici economia mondiala si nici economia ungara nu se afla intr-o criza, deoarece nu scade PIB-ul, nu creste rata somajului, in schimb inflatia este mare, ceea ce este, intr-adevar, neplacut, a declarat…

- Aproape 30 de milioane de euro reprezinta mita pe care au dat-o PSD și PNL catre presa din Romania in ultimii doi ani. Cu banii dați catre presa guvernul ar fi construit un spital județean. In 33 de ani guvernul nu a construit nici un spital nou. Pe de alta parte partidele primesc subvenții publice…