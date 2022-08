Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban a provocat un adevarat tsunami cu discursul rasist și anti UE susținut la Tușnad, in Romania. Au curs reacțiile interne și externe, președintele Iohannis a cerut explicații, partenerii de Coaliție ai UDMR au cerut explicații, s-a discutat chiar și de scoaterea de la guvernare a UDMR, dar…

- Fundatia Pro Economica Alapitvany, finanțata de Guvernul ungar pentru derularea de proiecte in Transilvania, a inaugurat un hotel de patru stele in centrul municipiului Sfantu Gheorghe, o investitie de 5 milioane de euro. La inaugurare a fost prezent și liderul UDMR, Kelemen Hunor. „B the Hotel, unul…

- Bobby Paunescu, regizor și președinte ARMIS, a declarat ca premierul Ungariei, Viktor Orban, nu mai are ce sa caute in Romania, dupa discursul pe care l-a susținut recent la Baile Tușnad. Paunescu a criticat autoritațile romane, mai ales Ministerul de Externe, pentru ca au reacționat cu intarziere la…

- Maghiarii care ascultau discursul presedintelui Ungariei Viktor Orban, de la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, au fost la un pas sa-i linseze pe cei care au afisat un banner cu mesajul „Ceva este etern: Transilvania este pamant romanesc”, scrie presa maghiara. Orban a reactionat dur cand protestatarii…

- Statul ungar preia consecvent atribuții ale statului roman in Transilvania investind puternic in educație, infrastructura, culte, mass-media, industrie, in domeniul imobiliar și pentru afaceri. Ungaria susține la noi investiții masive in educație, construcție de gradinițe, școli, universitați, invațamant…

- Katalin Novak: maghiarii din Transilvania nu pot contribui la prosperitatea Ungariei si a Romaniei decat pastrandu-si identitatea Presedintele Ungariei, Novak Katalin, susține ca maghiarii din Transilvania nu pot contribui la prosperitatea Ungariei si a Romaniei decat pastrandu-si identitatea. Ea a…