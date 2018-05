Guvernul de la Berlin a prelungit trei misiuni externe ale armatei germane Guvernul de la Berlin a decis sa extinda trei misiuni militare germane - una in Kosovo si cate una in largul coastelor libaneze si libiene, transmite miercuri dpa.



Hotararea executivului german, care vizeaza 650 de militari germani, a fost luata in timpul unei sedinte desfasurate miercuri la Berlin. Camera inferioara a parlamentului german (Bundestag) urmeaza sa aprobe decizia guvernului.



Misiunea din Kosovo, care dureaza deja de 18 ani, reprezinta cea mai veche operatiune de acest fel a armatei germane (Bundeswehr). Implicarea militarilor germani in provincia sarba populata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

