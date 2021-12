Guvernul de la Beijing înăspreşte reglementările pentru listările firmelor chineze în străinătate Comisia Nationala pentru Dezvoltare si Reforma (NDRC) a anuntat luni noile reguli privind autorizatiile intr-un comunicat care include si o ”Lista negativa pentru investitii straine” anuala actualizata, care prezinta sectoarele de afaceri in care investitiile straine directe sunt interzise sau restrictionate. Noile reguli aplica acum acea lista companiilor care emit actiuni in strainatate pentru prima data si au fost adoptate in conditiile in care China inaspreste controlul asupra vanzarilor de actiuni offshore. Companiile chineze din sectoare interzise pentru investitii straine ”ar trebui sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

