- Guvernul de la Copenhaga a pregatit, vineri, un nou proiect de lege ce are in vedere pedepsirea profanarii simbolurilor religioase. Propunerea vine in contextul tulburarilor in mai multe tari musulmane, provocate de arderea Coranului.

- Lindner, care a sosit in capitala ucraineana in primele ore ale diminetii, a declarat ca va avea discutii “foarte concrete” cu oficialii ucraineni despre modul in care Ministerul german de Finante poate sprijini Ucraina acum si in viitor. “Suntem alaturi de Ucraina”, a declarat Lindner jurnalistilor…

- Șapte partide de opoziție din Danemarca au cerut respectarea libertații de exprimare prin oprirea eforturilor guvernului de a modifica legislația pentru a putea impiedica protestele in care se arde Coranul, cartea sfanta a lumii islamice, relateaza Reuters.Revolta din lumea musulmana pentru profanarea…

- Guvernul danez va incerca sa „gaseasca un instrument legal” care sa permita autoritaților sa previna arderea Coranului in fața ambasadelor altor țari din Danemarca, a declarat duminica ministrul de externe, Lars Lokke Rasmussen, pentru televiziunea naționala DR, citata de Reuters.„Incendierile sunt…

- Guvernul danez a anuntat ca intentioneaza sa limiteze manifestatiile in care sunt profanate carti sfinte, transmite duminica AFP.Un comunicat al ministerului de externe de la Copenhaga subliniaza ca astfel de demonstratii fac jocul extremistilor si provoaca disensiuni. Executivul va "examina" posibilitatea…

- Un grup restrans de protestatari danezi a incendiat luni un exemplar al Coranului, cartea sfanta a islamului, in fata Ambasadei Irakului la Copenhaga, riscand o deteriorare suplimentara a relatiilor diplomatice dintre cele doua tari, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Grupul, care se autointituleaza…

- Cei doi protestatari fac parte dintr-un grup care se autointituleaza „Patrioții danezi” și au organizat demonstrații impotriva islamului și in urma cu o saptamana. Luni, cei doi au dat foc carții sfintei a islamului in fața Ambasadei Irakului din Copenhaga, relateaza Reuters.Aceasta demonstrație risca…

- Ministrul neozeelandez al Justitiei, Kiritapu Allan, a demisionat luni dupa ce a fost inculpata intr-un accident rutier. Ea a refuza sa se supuna, in urma unui test de alcoolemie cu un rezultat peste pragul autorizat. In urma acestuia a fost plasata, pentru scurt timp, in arest -, apreciind ca este…