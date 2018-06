Guvernul Dancila vrea sa modifice prin OUG patru legi care stau la baza dosarului Belina

Stiri pe aceeasi tema

- G4Media.ro a obținut proiectul de ordonanța și l-a analizat apeland la experitiza unor juriști. Cei mai mulți sunt de parere ca actul normativ va avea efect de dezincriminare in acest dosar, chiar daca faptele sunt comise in 2014, iar actele normative nu sunt legi penale și asupra lor nu funcționeaza…

- Protest in Piața Universitații, pentru Roșia Montana. Peste 150 de persoane protesteaza la aceasta ora in București, in Piața Univerisații. Oamenii sunt nemulțumiți de decizia Guvernului de a stopa includerea zonei in patrimoniul UNESCO. Roșia Montana trebuie consevata și inclusa in patrimoniul european,…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh scapa de cea mai mare parte din sechestrul pe avere pus de procurori in ancheta Belina. Judecatorii au redus astazi suma, considerabil chiar, de la 3,8 milioane lei la 566.482 lei.

- Procurorii DNA au pus sechestru pe conturile si imobilele detinute de Sevil Shhaideh, urmarita penal pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in dosarul Belina, potrivit Realitatea.netFostul vicepremier Sevil Shhaideh este din 25 aprilie inculpata in dosarul Belina, pentru abuz in serviciu.Pana…

- Liviu Dragnea a fost citat de DNA sa mearga la audieri in ziua in care președintele Klaus Iohannis a cerut demisia premierului Viorica Dancila. Conform unor surse, cel mai probabil, acesta ar urma sa fie audiat in dosarul Belina. Asta, dupa ce Sevil Shhaideh, fost ministru, a fost pusa sub urmarire…

- Procurorii anticoruptie au dispus schimbarea incadrarii juridice si punerea in miscare a actiunii penale fata de Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), in dosarul "Belina".Procurorii din cadrul Direcției…

- Fostul presedinte al CJ Teleorman Adrian Gadea s-a prezentat miercuri la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) din București. La parchetul anticorupție s-a aflat, tot miercuri, și fostul vicepremier, Sevil Shhaideh, actual consilier al prim-ministrului Viorica Dancila.

- Fostul presedinte al CJ Teleorman, Adrian Gadea, s-a prezentat miercuri la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) din Capitala.Potrivit unor surse judiciare, acesta este audiat de procurori in dosarul "Belina". In acest moment, la DNA se afla și Sevil Shhaideh, consilier al premierului…