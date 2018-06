Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului Dancila este dezbatuta și votata astazi in plenul Parlamentului, incepand cu ora 14.00. Semnatarii moţiunii de cenzură cer demiterea premierului Viorica Dăncilă, susţinând că aceasta "nu are curajul şi puterea de…

- Dacian Cioloș participa la protestul din Piața Victoriei, duminica, 24 iunie. Fostul premier a anunțat ca va ieși in strada deoarece„riscam sa devenim țara lui Dragnea”. Cioloș susține ca „trebuie sa impiedicam adoptarea oricarei legislatii noi care afecteaza statul de drept si ordinea constitutionala”…

- Moțiunea de cenzura anunțata de Opoziție are șanse minime de izbanda, cel puțin matematic, in condițiile in care liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu și-au securizat majoritatea de care dispun in Parlament, scrie Mediafax.Trecerea a cinci deputați PSD in formațiunea…

- Zilele trecute, ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost chemat in fata Comisiei de Aparare din Senat pentru a da explicatii vizavi de cresterea fenomenului infractionalitatii. „Infractionalitatea creste atunci cand scade vigilenta. Este un fenomen globalizat, interlopii romani colaboreaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 11.00, despre planurile liberalilor de a da jos Guvernul, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila. Ce sanse ar avea o motiune de cenzura? Cum vrea PNL sa blocheze modificarile…

- Protestul ar urma sa aiba loc in seara de vineri, de la ora 19.00, in Piata Victoriei din Bucuresti. Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru al Romaniei si i-a cerut public demisia, spunand ca ii retrage increderea. Seful statului a invocat…

- Europarlamentarul PSD Daciana Sarbu critica dur Guvernul Dancila, pentru lipsa proiectelor privind risipa alimentara și obezitatea infantila. Aceasta da ca exemplu mai multe legi adoptate la nivel european, privind obligația supermarketurilor, in Franța, de a nu arunca alimentele neexpirate, și ”taxa…