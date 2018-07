Stiri pe aceeasi tema

- Cifrele prezentate de premierul Viorica Dancila, la 6 luni de la instalarea Cabinetului, nu au convins Opozitia. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat-o in termeni duri pe Dancila, despre care spune ca ar trebui sa demisioneze.

- „Doamna Dancila e cel mai prost prim-ministru din istoria Romaniei. Nu ințelege nimic, nu e altceva decat un executant al comenzilor primite de la Liviu Dragnea. Contraperfromanțele acestul guvern sunt evidente pentru toata lumea și fiecare roman le simte”, a spus Ludovic Orban. Șeful PNL a precizat…

- PNL critica bilantul primelor 6 luni de guvernare ale cabinetului Dancila Ludovic Orban. Foto: Arhiva. Opozitia critica bilantul primelor sase luni de guvernare prezentat luni,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va prezenta, luni, un bilant la sase luni de guvernare, a anuntat, duminica seara, seful PSD, Liviu Dragnea. Dragnea a spus ca ministrii au obligatia de a prezenta masurile care au fost luate pe domeniile lor, spunand ca atat el, cat si premierul Viorica Dancila…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca membrii Guvernului urmeaza sa discute in sedinta de joi despre un program multianual de investitii in domeniul culturii, in baza caruia un miliard de euro vor fi alocati pentru punerea in valoare a unor monumente istorice, biblioteci, muzee, centre culturale,…

- Liviu Dragnea ii raspunde lui Klaus Iohannis și spune ca președintele „a prezentat o lista intreaga de minciuni”. Luni, șeful statului a declarat, la Palatul Cotroceni, ca „PSD amaneteaza viitorul țarii”, criticand execuția bugetara din primul trimestru al acestui an. Liviu Dragnea a declarat, luni,…

- "Miercuri, reprezentantii SANITAS au venit la minister cu un set de propuneri pe care le-am prezentat doamnei prim-ministru Viorica Dancila. Pe de alta parte, doamna prim-ministru a constituit un grup de lucru format din manageri ai spitalelor, unele din subordinea Ministerului Sanatatii, altele…

- Razboi deschis intre Palate! Viorica Dancila spune ca propunerea pentru un ambasador in Israel a fost transmisa Administrației Prezidențiale in data de 21 martie. Conform documentului prezentat, este vorba despre Monica Dorina Gheorghița. Reamintim ca vineri Iohannis a cerut la Palatul Cotroceni, demisia…