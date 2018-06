Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura depusa de Opoziție impotriva Guvernului Dancila a fost respinsa de Parlament, deoarece nu au fost exprimate suficiente voturi. Au fost 166 de voturi „pentru” date de aleșii PNL, USR și PMP și 4 „impotriva”. Ar fi fost nevoie de 233 de voturi „pentru” astfel incat Guvernul Dancila…

- PNL, USR si PMP au incercat azi sa rastoarne Guvernul Dancila, condus din umbra de liderul PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Insa motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost respinsa de Parlament, deoarece nu au fost exprimate…

- UPDATE: Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost respinsa de Parlament, deoarece nu au fost exprimate suficiente voturi. Votul a fost secret, exprimat cu bile și erau necesare cel puţin 233 de voturi favorabile, iar PNL, USR şi PMP au doar puţin peste 150 de parlamentari.…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost respinsa de Parlament, deoarece nu au fost exprimate suficiente voturi. Votul a fost secret, exprimat cu bile si erau necesare cel putin 233 de voturi favorabile, iar PNL, USR si PMP au doar putin peste 150 de parlamentari. Au fost 166 de voturi…

- Motiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului Dancila este dezbatuta și votata astazi in plenul Parlamentului, incepand cu ora 14.00. Semnatarii moţiunii de cenzură cer demiterea premierului Viorica Dăncilă, susţinând că aceasta "nu are curajul şi puterea de…

- Motiunea de cenzura “Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!”, semnata de PNL, USR si PMP, va fi dezbatuta si votata astazi in plenul Parlamentului. Documentul a fost semnat de 152 de parlamentari. Pentru demiterea Guvernului Dancila este nevoie de 233 de voturi. Semnatarii motiunii…

- Camera Deputaților și Senatul va dezbate și vota, miercuri in plen reunit, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. PNL și USR au anunțat, ca in timpul ședinței vor fi manifestații in fața Casei Poporului. De cealalta parte, PSD a spus ca la Parlament ar putea veni susținatori ai coaliției,…

- Moțiunea de cenzura, ziua Z. Opoziția vrea astazi sa darame Guvernul condus de Viorica Dancila. Aritmetica insa nu le este favorabila, nici dupa ultimele zile de negocieri. 80 de voturi le mai lipsesc celor de la PNL, USR și PMP. Fara a rupe coaliția de guvernare, moțiunea de cenzura nu are nicio șansa…