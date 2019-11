Guvernul Dăncilă aprobă, luni, indicatorii tehnico-economici pentru Spitalul regional Craiova Guvernul aproba, luni, indicatorii tehnico-economici pentru opt obiective de investiții, printre care și pentru &"Spitalul regional de urgența Craiova&". Tot luni, Executivul va adopta proiectul privind majorarea salariului minim brut pe țara, potrivit unui anunț facut de Viorica Dancila, scrie Mediafax.



Premierul demis Viorica Dancila a anunțat saptamâmna trecuta ca Guvernul va adoptaluni proiectul privind majorarea salariului minim brut pe țara. Executivul va aproba, de asemenea, și a doua tranșa de fonduri necesare pentru plata facturilor din programele PNDL 1 și PNDL2. Cele doua… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

