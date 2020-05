Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, in curand, romanii ar putea sa inceapa sa iși faca planuri de vacanța.Astfel, acesta a precizat ca, daca lucrurile evolueaza in bine, autoritatile iau in calcul sa deschida terasele de la 1 iunie si plajele de la 15 iunie."Ne putem gandi la vacanta, dar…

- Evoluția epidemiei de COVID-19 este pe o panta descendenta, dar inca nu se cunoaște impactul pe care l-a avut relaxarea restricțiilor de la sfarșitul saptamanii trecute, a spus ministrul Sanatații, care a explicat ca simptomele infectarii cu coronavirus pot aparea din a doua pana in a 10-a zi. Se așteapta…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat vineri, la Iasi, ca romanii se pot gandi la vacanta in faza actuala a epidemiei de COVID-19, insa relaxarea trebuie sa se faca etapizat, el adaugand ca autoritatile se gandesc, daca actuala etapa va merge bine, la deschiderea teraselor de la 1 iunie si deschiderea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si secretarul de stat de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Emil Razvan Pirjol, au emis sambata un ordin comun -nr.1731/15.05.2020, privind desfasurarea activitatilor in conditii de siguranta sanitara in domeniul economiei, pe durata starii de...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat sambata, 2 aprilie, la Iasi, ca nu este momentul relaxarii, varful epidemic nefiind inca atins. In acelasi timp, Tataru a afirmat ca un al doilea val al epidemiei ar fi de asteptat in octombrie-decembrie.

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Au aparut foarte multe fake-uri, știri false in rețelele de socializare, s-a atribuit ministrului Sanatații faptul ca urmeaza sa punem pe toți care sunt peste 65 de ani in carantina instituționalizata, ceea ce este fals! Alții au ieșit sa zica ca imediat incepem relaxarea și…

- El a spus, la Digi24, ca „urmeaza sa producem peste 2 milioane de doze de Plaquenil de saptamana viitoare” „Pana in acest moment ne aflam in acel registru de restricții. Suntem intr-un moment in care avem o creștere progresiva a numarului de cazuri, a numarului de decese, sunt acele creșteri pe care…

- Ministrul Sanatații susține ca nu se vor aloca fonduri de la minister pentru testarea bucureștenilor, ci banii vor veni de la Primaria Capitalei, scrie Agerpres.El a fost intrebat, intr-un interviu difuzat sambata seara de postul Digi 24, daca Ministerul Sanatatii si Guvernul isi asuma aceasta testare…