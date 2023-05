Guvernul a aprobat miercuri un ajutor financiar pentru Republica Moldova, destinat dezvoltarii proiectelor de interconectare cu Romania, in ceea ce privește rețelele de gaze naturale și de electricitate, informeaza Rador.

Tot in ședința executivului de miercuri, premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca s-a ajuns la un acord cu Comisia Europeana pentru alocarea a 10 miliarde de euro din actualul buget al Uniunii pentru ca Romania sa continue investițiile in infrastructura rutiera, in educație, sanatate și pentru rețelele de apa și gaze naturale.

