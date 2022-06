Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca in sedinta de Guvern va fi operationalizata, prin Ordonanta de Urgenta, Agentia specializata sa gestioneze investitiile in domeniul sanatatii. „Putem, astfel, sa asiguram mai multa coerenta proiectului celor trei spitale regionale, Cluj, Iasi si Craiova”, a explicat Ciuca. „Astazi, prin ordonanta de urgenta, operationalizam Agentia specializata sa gestioneze […] The post Guvernul da unda verde agenției care va gestiona investițiile in domeniul sanatații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .