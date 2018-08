Stiri pe aceeasi tema

- Secretariatul General al Guvernului va fi primi, in urma rectificarii bugetare, 115,5 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor. Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor, susține ca "este normal, logic, de bun simț și legal" sa fie alocați…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de rectificare bugetara, care prevede acordarea a 115,5 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Suma este mai mare decat cei 99,5 milioane de lei, alocati in plus pentru Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor,…

- Ministerul Finantelor a primit cea mai mare suma la prima rectificarea bugetara din acest an, 1,28 miliarde lei, in principal pentru contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene (UE), iar Secretariatului General al Guvernului (SGG) are in plus aproape 150 milioane lei, din care 115,5 milioane…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca rectificarea bugetara, anuntata saptamana trecuta de premierul Viorica Dancila, nu are nicio legatura cu necesitatea consolidarii bugetului national, ci este un instrument de sanctionare a institutiilor nesubordonate PSD. Guvernul face sabotaj bugetar,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat vineri la Constanta, ca proiectul de hotarare privind plafonarea preturilor gazelor din productia interna a fost retras de pe site-ul ministerului, precizand ca se vor purta discutii pe aceasta tema „cand vom fi cu totii pregatiti”. „Am…

- Schimburile comerciale franco-romane au crescut cu 4,4% in 2017, comparativ cu 2016, ajungand la 7,8 miliarde de euro, informeaza, vineri, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza din Romania (CCIFER), transmite AGERPRES . Franta a revenit, in 2017, la un excedent comercial fata de Romania…

- In cea de-a doua sa sedinta din acest an, CNSM a discutat, printre altele, despre provocarile potentiale privind programul Prima Casa, scrie adevarul.ro. Citeste si Romanii s-au inghesuit sa-si cumpere locuinte prin Programul Prima Casa In urma dezbaterilor, Comisia a probat o recomandare…

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor ia noi masuri impotriva raspandirii pestei porcine in sudul tarii.Specialistii ANSA efectueaza astazi verificari in Gagauzia si raionul Taraclia, acolo unde, recent, au fost confirmate trei focare de pesta porcina.