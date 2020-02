Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul cumpara in regim de urgența echipamente de protecție impotriva noului coronavirus. Va fi suplimentat și numarul medicilor de la Otopeni, care monitorizeaza pasagerii veniți din China.

- O ordonanța de urgența va fi elaborata pentru cumpararea de echipamente necesare prevenirii si combaterii unor eventuale cazuri de infectie cu coronavirus in Romania, au anunțat ministrii Afacerilor Interne si Sanatatii, Marcel Vela si Victor Costache.

- Guvernul ia masuri in contextul epidemiei de coronavirus. Va da o ordonanța de urgența pentru achiziționarea de echipamente de protecție, in contextul epidemiei de coronavirus din China. Ministrul Sanatații, Victor Costache, a spus ca Institutul Matei Balș are capacitatea de a diagnostica orice caz…

- Marile companii chineze se implica in lupta impotriva coronavirusului. Și Bill Gates a promis ca va dona o suma considerabila pentru descoperirea cat mai rapida a unui vaccin, transmite Mediafax.Potrivit YahooNews, Jack Ma, cel mai bogat om din China și fondatorul Alibaba, va dona 14,5 milioane de dolari…

- Autoritațile din Romania au luat primele masuri in ceea ce privește prevenirea infectarii cu noul tip de coronavirus ce a aparut in China, la doar o zi dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a emis alerta globala.

- Potrivit unui comunicat de presa al aeroportului clujean, în acest sens, în terminalele de plecari și sosiri, la biroul de informații, la cabinetul medical și în zonele ghișeelor de check-in ale aeroportului, au fost afișate mai multe anunțuri de informare și au fost…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anuntat ca va decide joi daca va declara stare de urgența globala în urma izbucnirii unui nou virus asemanator gripei care se raspândește în China, unde pâna acum au murit 17 persoane, precum și în afara tarii, potrivit Reuters,…

- Expertii de la Ministerul Sanatatii anunta ca Romania va lua masuri privind pericolul raspandirii virusului din China. Acestia au precizat, miercuri, cum vor actiona impotriva infectiei, intrucat Organizatia Mondiala a Sanatatii va declara astazi alerta la nivel mondial.