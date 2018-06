Guvernul dă locuințe de protocol pentru șefii CCR, Academiei Române, Curții de Conturi ÎCCJ și CSM „S-a luat decizia pentru a exista similititudinea legislativa in ceea ce privește anumite persoane care ocupa funcții importante in statul roman de demnitate publica inalta sa beneficieze de aceleași facilitați ți ma refer la președintele Academiei Romane, președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, președintele Curții de Conturi, președintele Curții Constituționale. S-a luat aceasta decizie avand in vedere ca ocupa funcții in statul roman de inalta demnitate publica și sa beneficieze ca și celelalte persoane care au funcții similare de aceleași prevederi legale”, a declarat, la finalul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

