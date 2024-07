Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, impreuna cu cei doi viceprim-miniștri Marian Neacșu și Catalin Predoiu, va prezenta, joi, in coaliția de guvernare cu PNL variantele propuse de partidele politice pentru stabilirea datei alegerilor prezidențiale și parlamentare din acest an. „Premierul Marcel Ciolacu va cere…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut vineri ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, sa iasa și sa explice modificarile care se vor face astazi in ședința de Guvern la e-Factura, e-Transport și e-TVA, in urma protestelor antreprenorilor și contabililor. ”Incepem astazi cu cel mai așteptat punct de pe ordinea…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, in sedinta de Guvern de vineri, ministrului de Interne, Catalin Predoiu sa pregateasca proiectul hotararii de guvern privind alegerile prezidentiale, el precizand ca saptamana viitoare se va stabili la care dintre cele doua date, 15 sau 29 septembrie, se va desfasura…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, ca romanii pot intra deja in Turcia doar cu buletinul, dupa ce masura convenita la intalnirea de saptamana trecuta cu presedintele Erdogan a intrat vigoare. ”Romanii pot intra deja in Turcia doar cu buletinul. Masura convenita la intalnirea de saptamana…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Guvernul poate gasi ”soluții pentru structuri de personal mai suple” in cazul angajaților de la Guvern și Parlament care protesteaza nemulțumiți de creșterea salariala de 10% propusa de Ministerul Muncii. Premierul a anuntat ca Executivul aproba majorare…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, la Brasov, ca saptamana aceasta incepe discutiile cu partenerii sociali legate de majorarea salariilor si impozitarea pe munca. El a aratat ca, pentru ca doreste sa nu aiba cu colegii liberali prea multe discutii, mai ales in aceasta perioada, nu se va veni…

- Demnitarii care nu reprezinta țara in litigiile internaționale vor fi amendați cu sume de pana la 2,5 milioane de lei, prevede un proiect de lege dezbatut și votat recent in Parlament. Și tot in aprilie, Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența prin care a modificat modalitatea de atribuire a unor…

- Premierul Marcel Ciolacu face, luni, ședința cu miniștrii, dupa avertismentul de saptamana trecuta de la Ministerul de Finanțe. Un memorandum al acestui minister arata ca, din cauza cheltuielilor excesive, Executivul nu va mai avea bani nici pentru majorarile salariale promise profesorilor și medicilor,…