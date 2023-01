Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat vineri Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie intr-un moment in care Moscova si-a inmultit masurile de stimulare a participarii la razboi, relateaza AFP. “Aceasta…

- Guvernul este aproape de o decizie privind reluarea angajarilor la stat, potrivit unor surse guvernamentale.

- Concediul pentru cresterea copilului, diferit daca isi ia liber mama sau tatal. Se schimba regulile. Noutati pentru viitorii parinti. Guvernul schimba perioada concediului maternal si paternal.

- Guvernul va aproba miercuri mai multe solicitari temeinic justificate pentru organizarea de concursuri și examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile publice locale. La nivel central, Ministerul Culturii cere deblocarea concursurilor pentru ocuparea a 8 posturi.

- Conform Codului muncii, salariatii din Romania, indiferent daca lucreaza la stat sau la privat, primesc liber pe 30 noiembrie Sfantul Andrei si 1 decembrie Ziua Nationala a Romaniei. Anul acesta, Guvernul a stabilit ca bugetarii sa aiba liber si in 2 decembrie, acestia bucurandu se astfel de o minivacanta…

- S-a dat liber la angajari la stat, desi acestea erau suspendate pana la finalul anului. Executivul a decis sa aprobe trei memorandumuri de la instituții diferite pentru a permite noi angajari prin concurs. In iunie, Guvernul a decis printr-o ordonanta de urgenta ca pana la 31 decembrie 2022 se suspenda…

- Liderii coaliției iau in calcul varianta ca suspendarea ocuparii prin concurs sau examen a posturilor la stat, mai precis a celor din administrația publica locala, sa nu mai fie prelungita din 31 decembrie 2022, potrivit informațiilor Libertatea. Decizia de a suspenda concursurile de angajare la stat,…

- Rusia, cel mai mare exportator mondial de grau, intenționeaza sa renunte la cota impusa exporturilor de cereale, pe fondul producției record din acest an, a anuntat agentia rusa de presa Interfax, potrivit Reuters. De obicei, Rusia stabileste in perioada februarie-iunie cote la exporturile sale de cereale,…