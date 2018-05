Stiri pe aceeasi tema

Creditul este 40.000 de lei pentru tinerii intre 16 si 26 de ani, iar valoarea acestuia poate fi extinsa cu 20.000 de lei daca beneficiarul este angajat sau se angajeaza in perioada derularii programului

- Guvernul va aproba saptamana viitoare un program de creditare cu dobanda 0%, garantat de stat in proportie de 80%, adresat tinerilor cu varsta intre 16 si 26 de ani, dar si persoanelor cu varsta intre 26 si 55 de ani, avand ca obiectiv principal investitia in educatie, cultura, sanatate, sport, locuinte,…

Potrivit unui proiect de lege pentru instituirea schemei de ajutor de stat „Imprumuturi fara dobanda pentru tineri", publicat in programul legislativ al Guvernului Romaniei pentru acest an, perioada mai – decembrie, tinerii fara un loc de munca ar putea accesa un credit de pana in 40.000 de lei